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Луценко отчитался дипломатам с ЕС о расследовании дела Гандзюк

Луценко отчитался дипломатам с ЕС о расследовании дела Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 9320 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал представителей дипломатических учреждений с ЕС о состоянии расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"19 ноября 2018 года в помещении Представительства ЕС в Украине состоялась встреча Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с руководителями дипломатических представительств стран ЕС. Во время мероприятия европейские коллегы проинформированы о состоянии досудебного расследования в актуальных уголовных производствах относительно преследований и нападений на гражданских активистов, в том числе убийства Екатерины Гандзюк", - говорится в сообщении.

"Екатерина Гандзюк была одной из немногих активистов для общества, а не для личного обогащения. Исполнители вместе с организатором установлены и задержаны", - сказал Луценко.

Он отметил, что в большинстве уголовных производств в отношении преследований и нападений на гражданских активистов правоохранительные органы имеют успехи в расследованиях, впрочем отдельные деятели чрезмерно политизируют вопрос, что является недопустимым.

Как отметили в ГПУ, иностранной стороной выражена поддержка ведомства в расследовании преступлений указанной категории.

Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк задержали и арестовали бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука Игоря Павловского.

Как сообщал УНН, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако позже ее перевезли в киевский ожоговый центр. В целом она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

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