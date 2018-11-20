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Актуальное
ВСК по делу Гандзюк создала пять рабочих групп по нападениям на активистов

ВСК по делу Гандзюк создала пять рабочих групп по нападениям на активистов

Киев  •  УНН

 • 9029 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время заседания временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк было принято решение о создании рабочих групп, которые будут рассматривать нападения активистов в пяти городах Украины. Об это в Facebook сообщил народный депутат Украины, член ВСК Борислав Береза, передает УНН.

По его словам, на закрытом заседании ВСК было принято решение отправить запросы по списку всех дел, “которые есть сейчас у ВСК”.

“Это необходимо для понимания общей ситуации и статистической фиксации того, на каком этапе сегодня следствие по тому или иному делу. Так же мы выбрали список дел, на которых сфокусируем внимание. Причина того, что мы не можем тщательно изучить все дела, заключается в том, что у нас слишком мало времени на их обработку — до 1 февраля... В случае если срок работы комиссии будет продолжен, то появится возможность заниматься и другими делами из так называемого “списка Гандзюк”, — уточнил Береза.

Также нардеп озвучил список дел, которым ВСК уделит особое внимание:

1. Херсон — дела Екатерины Гандзюк и Сармата.
2. Северодонецк — дело Сергея Самарского.
3. Киев — дело Валентины Макаровой.
4. Одесса — Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Олег Михайлик.
5. Харьков — дело Николая Бычко.

“Следующее заседание комиссии состоится на выезде в Херсоне 29 и 30 ноября. А ближайшее заседание в Киеве пройдет в сессионную неделю 4 или 6 декабря. Точная дата будет утверждена в ближайшее время”, — резюмировал Береза.

Как сообщал УНН, на сегодняшнем заседании ВСК мэр Херсона рассказал, что назвал следствию фамилию человека, которого Гандзюк подозревала в заказе нападения.

Напомним, 31 июля на Гандзюк напали, облив серной кислотой. Это произошло вблизи ее дома в Херсоне. Всего ожогами было повреждено около 30% тела. Сначала Гандзюк лечили в Херсоне, однако впоследствии ее перевезли в киевский ожоговый центр. Всего она перенесла 11 операций.

Однако Гандзюк не пережила нападения. В воскресенье, 4 ноября, стало известно о смерти активистки.

После смерти Гандзюк дело расследуется как "умышленное убийство". Полиция передала уголовное производство по делу Екатерины Гандзюк в СБУ.

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