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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
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Засідання конгресу FIFA у Парагваї затримали на три години через спізнення Інфантіно

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Початок засідання конгресу FIFA в Асунсьйоні було перенесено на три години через запізнення президента ФІФА Джанні Інфантіно. Затримка викликала обурення делегатів.

Засідання конгресу FIFA у Парагваї затримали на три години через спізнення Інфантіно

Початок засідання конгресу Міжнародної федерації футболу (FIFA) в Асунсьйоні, Парагвай, що планувалося на четвер, довелося перенести на три години. Офіційну причину керівний орган футбольної федерації не називає, та агентству DPA стало відомо, це пов'язано із запізненням прибуття президента ФІФА Джанні Інфантіно, передає УНН.

Деталі

Джерела агентства повідомили, що делегати, які зібралися в Асунсьйоні, обурилися через таку затримку.

Напередодні засідання Інфантіно вирушив до Катару та Саудівської Аравії, де він взяв участь у зустрічах з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та лідерами обох країн.

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З цієї причини засідання ради FIFA, яке спочатку мало відбутися в Асунсьйоні, було перенесено на п'ятницю та замінено на онлайн формат. Інфантіно також не був присутній на зустрічах, які зазвичай передують загальному засіданню.

Катар приймав Чемпіонат світу 2022 року, а Саудівська Аравія прийме у 2034 році. Сполучені Штати прийматимуть цьогорічний Клубний чемпіонат світу та Чемпіонат світу 2026 року разом з Мексикою та Канадою.

Нагадаємо

Президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в сербському Белграді висловився за повернення росії до міжнародного футболу.

Лілія Набока

Лілія Набока

СпортНовини Світу
Парагвай
УЄФА
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Саудівська Аравія
Катар
Сполучені Штати
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