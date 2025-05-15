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Заседание конгресса FIFA в Парагвае задержали на три часа из-за опоздания Инфантино

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Начало заседания конгресса FIFA в Асунсьоне было перенесено на три часа из-за опоздания президента ФИФА Джанни Инфантино. Задержка вызвала возмущение делегатов.

Заседание конгресса FIFA в Парагвае задержали на три часа из-за опоздания Инфантино

Начало заседания конгресса Международной федерации футбола (FIFA) в Асунсьоне, Парагвай, которое планировалось на четверг, пришлось перенести на три часа. Официальную причину руководящий орган футбольной федерации не называет, но агентству DPA стало известно, это связано с опозданием прибытия президента ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН.

Детали

Источники агентства сообщили, что делегаты, собравшиеся в Асунсьоне, возмутились из-за такой задержки.

Накануне заседания Инфантино отправился в Катар и Саудовскую Аравию, где он принял участие во встречах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и лидерами обеих стран.

Трамп создал рабочую группу по подготовке FIFA 202608.03.25, 06:41 • 27067 просмотров

По этой причине заседание совета FIFA, которое сначала должно было состояться в Асунсьоне, было перенесено на пятницу и заменено на онлайн формат. Инфантино также не присутствовал на встречах, которые обычно предшествуют общему заседанию.

Катар принимал Чемпионат мира 2022 года, а Саудовская Аравия примет в 2034 году. Соединенные Штаты будут принимать в этом году Клубный чемпионат мира и Чемпионат мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой.

Напомним

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время конгресса УЕФА в сербском Белграде высказался за возвращение россии в международный футбол.

Лилия Набока

Лилия Набока

спортНовости Мира
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Дональд Трамп
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