Заседание конгресса FIFA в Парагвае задержали на три часа из-за опоздания Инфантино
Киев • УНН
Начало заседания конгресса FIFA в Асунсьоне было перенесено на три часа из-за опоздания президента ФИФА Джанни Инфантино. Задержка вызвала возмущение делегатов.
Начало заседания конгресса Международной федерации футбола (FIFA) в Асунсьоне, Парагвай, которое планировалось на четверг, пришлось перенести на три часа. Официальную причину руководящий орган футбольной федерации не называет, но агентству DPA стало известно, это связано с опозданием прибытия президента ФИФА Джанни Инфантино, передает УНН.
Детали
Источники агентства сообщили, что делегаты, собравшиеся в Асунсьоне, возмутились из-за такой задержки.
Накануне заседания Инфантино отправился в Катар и Саудовскую Аравию, где он принял участие во встречах с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и лидерами обеих стран.
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По этой причине заседание совета FIFA, которое сначала должно было состояться в Асунсьоне, было перенесено на пятницу и заменено на онлайн формат. Инфантино также не присутствовал на встречах, которые обычно предшествуют общему заседанию.
Катар принимал Чемпионат мира 2022 года, а Саудовская Аравия примет в 2034 году. Соединенные Штаты будут принимать в этом году Клубный чемпионат мира и Чемпионат мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой.
Напомним
Президент ФИФА Джанни Инфантино во время конгресса УЕФА в сербском Белграде высказался за возвращение россии в международный футбол.