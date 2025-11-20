Заради дітей і майбутнього України. Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії "Ми тут, щоб жити"

$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 7684 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9522 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10269 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11269 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18998 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23808 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16692 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17969 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33442 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47064 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Олег Ширяєв
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Тернопіль
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Заради дітей і майбутнього України. Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії "Ми тут, щоб жити"

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Третій корпус Андрія Білецького представив другу хвилю рекрутингової кампанії "Ми тут, щоб жити", зосереджену на майбутньому дітей та родин захисників. Кампанія використовує особисті фото та відео військовослужбовців з їхніми дітьми, підкреслюючи мету зберегти Україну для наступних поколінь.

Заради дітей і майбутнього України. Третій корпус Білецького зворушив продовженням кампанії "Ми тут, щоб жити"

Зовнішня реклама із фотографіями командирів Трійки з дітьми, а також відео про родини захисників у телеграмі – це друга хвиля рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити", яка стартувала в серпні. ТСН присвятив кампанії матеріал, пише УНН

Ми змістили акцент. У першій хвилі [кампанії "Ми тут щоб жити"] вийшли на дискусію про сьогодення: ми воюємо, щоб мати дім. Що на війні попри все можна жити щасливими життям – таку екосистему ми побудували в Трійці. Друга хвиля про майбутнє. Маємо залишити нашим дітям їхню країну, щоб не було соромно перед загиблими побратимами. Якщо ми і наші діти не будемо щасливими, виходить що ціна була марною

– пояснює креативний директор Трійки Влад.

Щоб вийшло щиро, від студійних зйомок відмовились на користь користувацького контенту. Військовослужбовців попросили передивитись сімейні архіви, обрати улюблені фотографії і відео, записати голосові про своїх дітей і батьківство.

Командир Третього корпусу бригадний генерал Андрій Білецький на бордах з трирічним сином Северином. Попри відстань і рідкі зустрічі, Білецький залучений у виховання, прищеплює сину принциповість і сміливість. Він воює, щоб Северин ріс громадянином незалежної і сильної України, здатної себе захистити.

"Зовсім нещодавно Северин вперше намалював свою сімʼю. Андрія зобразив як дуже велику фігуру, розфарбовану синім і жовтим. Ми питаємо, чому так? Малюк каже: "Мій тато як український прапор". В нас він – національний прапор", – розповіла дружина Білецького Тетяна Даниленко.

Усі герої та героїні рекрутингової кампанії – добровольці. Вони не планували ставати військовими, але зробили це, щоб у їхніх дітей був вибір – в якому місті жити, яку професію обрати. Вони на війні, щоб воювати не довелось дітям.

"Дитина буде розуміти, що коли було потрібно, ми не лишились осторонь і пішли захищати країну. Сину судилось бути дитиною військового покоління, але, я думаю, він пишатиметься нами", – розповідає Богдана "Совеня", заступниця командира роти з психологічної підтримки персоналу.

Вона мобілізувалась у квітні 2022 року. На війні зустріла своє кохання, а півроку тому народила сина Владислава. Військовослужбовиця впевнена: народжувати дітей – найбільш мужній вчинок, який зараз може зробити жінка.

"Треба, щоб життя тривало, щоб наших сильних і розумних людей ставало більше... Війна може зруйнувати міста, але не життя в Україні. Кожна народжена дитина – це наша маленька перемога. Це доказ, що ми вистоїмо", – вважає військовослужбовиця.

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна в Україні
Андрій Білецький
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна