11:38 • 6748 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10317 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13386 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20761 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27679 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40055 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22484 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24879 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25226 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Ради детей и будущего Украины. Третий корпус Билецкого тронул продолжением кампании "Мы здесь, чтобы жить"

Киев • УНН

 • 3938 просмотра

Третий корпус Андрея Билецкого представил вторую волну рекрутинговой кампании "Мы здесь, чтобы жить", сосредоточенную на будущем детей и семей защитников. Кампания использует личные фото и видео военнослужащих с их детьми, подчеркивая цель сохранить Украину для следующих поколений.

Ради детей и будущего Украины. Третий корпус Билецкого тронул продолжением кампании "Мы здесь, чтобы жить"

Наружная реклама с фотографиями командиров Тройки с детьми, а также видео о семьях защитников в телеграмме – это вторая волна рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь чтобы жить", которая стартовала в августе. ТСН посвятил кампании материал, пишет УНН

Мы сместили акцент. В первой волне [кампании "Мы здесь чтобы жить"] вышли на дискуссию о настоящем: мы воюем, чтобы иметь дом. Что на войне несмотря ни на что можно жить счастливой жизнью – такую экосистему мы построили в Тройке. Вторая волна о будущем. Должны оставить нашим детям их страну, чтобы не было стыдно перед погибшими побратимами. Если мы и наши дети не будут счастливыми, получается, что цена была напрасной

– объясняет креативный директор Тройки Влад.

Чтобы получилось искренне, от студийных съемок отказались в пользу пользовательского контента. Военнослужащих попросили пересмотреть семейные архивы, выбрать любимые фотографии и видео, записать голосовые сообщения о своих детях и родительстве.

Командир Третьего корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий на бордах с трехлетним сыном Северином. Несмотря на расстояние и редкие встречи, Билецкий вовлечен в воспитание, прививает сыну принципиальность и смелость. Он воюет, чтобы Северин рос гражданином независимой и сильной Украины, способной себя защитить.

"Совсем недавно Северин впервые нарисовал свою семью. Андрея изобразил как очень большую фигуру, раскрашенную синим и желтым. Мы спрашиваем, почему так? Малыш говорит: "Мой папа как украинский флаг". У нас он – национальный флаг", – рассказала жена Билецкого Татьяна Даниленко.

Все герои и героини рекрутинговой кампании – добровольцы. Они не планировали становиться военными, но сделали это, чтобы у их детей был выбор – в каком городе жить, какую профессию выбрать. Они на войне, чтобы воевать не пришлось детям.

"Ребенок будет понимать, что когда было нужно, мы не остались в стороне и пошли защищать страну. Сыну суждено быть ребенком военного поколения, но, я думаю, он будет гордиться нами", – рассказывает Богдана "Совенок", заместитель командира роты по психологической поддержке персонала.

Она мобилизовалась в апреле 2022 года. На войне встретила свою любовь, а полгода назад родила сына Владислава. Военнослужащая уверена: рожать детей – самый мужественный поступок, который сейчас может совершить женщина.

"Надо, чтобы жизнь продолжалась, чтобы наших сильных и умных людей становилось больше... Война может разрушить города, но не жизнь в Украине. Каждый рожденный ребенок – это наша маленькая победа. Это доказательство, что мы выстоим", – считает военнослужащая.

Лилия Подоляк

