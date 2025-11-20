Ради детей и будущего Украины. Третий корпус Билецкого тронул продолжением кампании "Мы здесь, чтобы жить"

Наружная реклама с фотографиями командиров Тройки с детьми, а также видео о семьях защитников в телеграмме – это вторая волна рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь чтобы жить", которая стартовала в августе. ТСН посвятил кампании материал, пишет УНН.

Мы сместили акцент. В первой волне [кампании "Мы здесь чтобы жить"] вышли на дискуссию о настоящем: мы воюем, чтобы иметь дом. Что на войне несмотря ни на что можно жить счастливой жизнью – такую экосистему мы построили в Тройке. Вторая волна о будущем. Должны оставить нашим детям их страну, чтобы не было стыдно перед погибшими побратимами. Если мы и наши дети не будут счастливыми, получается, что цена была напрасной – объясняет креативный директор Тройки Влад.

Чтобы получилось искренне, от студийных съемок отказались в пользу пользовательского контента. Военнослужащих попросили пересмотреть семейные архивы, выбрать любимые фотографии и видео, записать голосовые сообщения о своих детях и родительстве.

Командир Третьего корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий на бордах с трехлетним сыном Северином. Несмотря на расстояние и редкие встречи, Билецкий вовлечен в воспитание, прививает сыну принципиальность и смелость. Он воюет, чтобы Северин рос гражданином независимой и сильной Украины, способной себя защитить.

"Совсем недавно Северин впервые нарисовал свою семью. Андрея изобразил как очень большую фигуру, раскрашенную синим и желтым. Мы спрашиваем, почему так? Малыш говорит: "Мой папа как украинский флаг". У нас он – национальный флаг", – рассказала жена Билецкого Татьяна Даниленко.

Все герои и героини рекрутинговой кампании – добровольцы. Они не планировали становиться военными, но сделали это, чтобы у их детей был выбор – в каком городе жить, какую профессию выбрать. Они на войне, чтобы воевать не пришлось детям.

"Ребенок будет понимать, что когда было нужно, мы не остались в стороне и пошли защищать страну. Сыну суждено быть ребенком военного поколения, но, я думаю, он будет гордиться нами", – рассказывает Богдана "Совенок", заместитель командира роты по психологической поддержке персонала.

Она мобилизовалась в апреле 2022 года. На войне встретила свою любовь, а полгода назад родила сына Владислава. Военнослужащая уверена: рожать детей – самый мужественный поступок, который сейчас может совершить женщина.

"Надо, чтобы жизнь продолжалась, чтобы наших сильных и умных людей становилось больше... Война может разрушить города, но не жизнь в Украине. Каждый рожденный ребенок – это наша маленькая победа. Это доказательство, что мы выстоим", – считает военнослужащая.