Запорізька область: окупанти атаквали 22 населені пункти, є руйнвання

Рашисти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками 22 населених пункти у Пологівському та Василівському районах у Запорізькій області. Руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.

Рашисти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками 22 населених пункти у Пологівському та Василівському районах. Авіаційного удару зазнало село Новодарівка. Правоохоронці задокументували 6 нових повідомлень про руйнування житлових будинків та інших мирних об'єктів у нашому регіоні. - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Запорізькому напрямку Сили оборони завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби відбили атаку противника в районі села Роботине.

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