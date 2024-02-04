Запорізька область: окупанти атаквали 22 населені пункти, є руйнвання
Київ • УНН
Підтримувані Росією бойовики обстріляли з артилерії 22 населених пункти у Пологівському та Василівському районах Запорізької області, пошкодивши житлові будинки.
Рашисти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками 22 населених пункти у Пологівському та Василівському районах у Запорізькій області. Руйнувань зазнали житлові будинки. Про це повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
Рашисти обстріляли з артилерії та атакували безпілотниками 22 населених пункти у Пологівському та Василівському районах. Авіаційного удару зазнало село Новодарівка. Правоохоронці задокументували 6 нових повідомлень про руйнування житлових будинків та інших мирних об'єктів у нашому регіоні.
Доповнення
На Запорізькому напрямку Сили оборони завдають окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Минулої доби відбили атаку противника в районі села Роботине.
На фронті відбулося 66 бойових зіткнень за добу – Генштаб04.02.24, 07:34 • 31426 переглядiв
Нагадаємо
Вночі окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 вибухи, про постраждалих та руйнування не повідомляється.