Сумщина: росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів

Вночі окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 вибухи, про постраждалих та руйнування не повідомляється. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. - повідомляють в Сумській ОВА.

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Упродовж минулої доби російська армія 37 разів обстріляла Херсонську область, випустила 92 снаряди з різного виду озброєння. Загиблих та поранених немає.