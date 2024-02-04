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Сумщина: росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів

Сумщина: росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів

Київ • УНН

 • 34848 перегляди

Вночі ворог обстріляв з мінометів населений пункт у Сумській області, зафіксувавши 4 вибухи, але обійшлося без жертв і руйнувань.

Вночі окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 вибухи, про постраждалих та руйнування не повідомляється. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету. 

- повідомляють в Сумській ОВА.

Дніпропетровщина: армійці рф вночі вгатили з артилерії по Нікополю04.02.24, 09:17 • 32672 перегляди

Нагадаємо

Упродовж минулої доби російська армія 37 разів обстріляла Херсонську область, випустила 92 снаряди з різного виду озброєння. Загиблих та поранених немає. 

Павло Башинський

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