Сумщина: росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів
Київ • УНН
Вночі ворог обстріляв з мінометів населений пункт у Сумській області, зафіксувавши 4 вибухи, але обійшлося без жертв і руйнувань.
Вночі окупанти обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду. Зафіксовано 4 вибухи, про постраждалих та руйнування не повідомляється. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету.
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