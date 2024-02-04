Сумщина: россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов

Ночью оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва, о пострадавших и разрушениях не сообщается. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской общины. Зафиксировано 4 взрыва из миномета. - сообщают в Сумской ОВА.

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Напомним

За прошедшие сутки российская армия 37 раз обстреляла Херсонскую область, выпустила 92 снаряда из различного вида вооружения. Погибших и раненых нет.