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Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 07:39  •  11138 просмотра

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Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.

Рашисты обстреляли из артиллерии и атаковали беспилотниками 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах в Запорожской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Рашисты обстреляли из артиллерии и атаковали беспилотниками 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах. Авиационному удару подверглось село Новодаровка. Правоохранители задокументировали 6 новых сообщений о разрушении жилых домов и других мирных объектов в нашем регионе.

 - говорится в сообщении.

Дополнение

На Запорожском направлении Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки отбили атаку противника в районе села Роботино.

На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб04 февраль 2024, 05:34 • 20027 просмотров

Напомним

Ночью оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва, о пострадавших и разрушениях не сообщается. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
Запорізька область: окупанти атаквали 22 населені пункти, є руйнвання
Zaporizhzhia region: occupants attacked 22 settlements, there are destructions
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Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения

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