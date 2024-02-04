Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения
Киев • УНН
Поддерживаемые Россией боевики обстреляли из артиллерии 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах Запорожской области, повредив жилые дома.
Рашисты обстреляли из артиллерии и атаковали беспилотниками 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах в Запорожской области. Разрушениям подверглись жилые дома. Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.
Рашисты обстреляли из артиллерии и атаковали беспилотниками 22 населенных пункта в Пологовском и Васильевском районах. Авиационному удару подверглось село Новодаровка. Правоохранители задокументировали 6 новых сообщений о разрушении жилых домов и других мирных объектов в нашем регионе.
Дополнение
На Запорожском направлении Силы обороны наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки отбили атаку противника в районе села Роботино.
На фронте произошло 66 боевых столкновений за сутки - Генштаб04 февраль 2024, 05:34 • 20027 просмотров
Напомним
Ночью оккупанты обстреляли из минометов Середино-Будскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва, о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Запорожская область: оккупанты атаковали 22 населенных пункта, есть разрушения
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