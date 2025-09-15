$41.280.03
Замовив вбивство дівчини за $10 тисяч: на Сумщині попередили важкий злочин, деталі

Київ • УНН

 • 92 перегляди

На Сумщині правоохоронці запобігли замовному вбивству дівчини, яке спланував її колишній співмешканець через ревнощі. Зловмисник запропонував кілеру 10 тисяч доларів, передав аванс і був затриманий після передачі решти суми.

Замовив вбивство дівчини за $10 тисяч: на Сумщині попередили важкий злочин, деталі

Правоохоронці попередили замовне вбивство дівчини її колишнім співмешканцем на Сумщині: мотивом для здійснення даного злочину були ревнощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

26-річний уродженець Конотопського району почав підшукувати кілера, що мав би за 10 тисяч доларів США вбити його колишню дівчину. Цю інформацію отримали правоохоронні органи.

Підозрюваний надав "виконавцю" фотографію "жертви", а для полегшення виконання завдання він надав детальну інформацію про її спосіб життя. Крім того, він передав аванс у розмірі 15 тисяч гривень - решту від обумовленої суми пообіцяв віддати після її вбивства.

Через декілька днів, отримавши фотографії її тіла, замовник передав виконавцю 10 тисяч доларів США. Саме тоді його затримали правоохоронці.

За даними слідства, дівчина проживала зі співмешканцем разом близько 5 років. Після початку російського повномасштабного вторгнення, вона відмовилась переїжджати з ним в іншу країну.

Крім того, вона не хотіла продовжувати з ним стосунки, про що повідомила його більше року тому. Водночас підозрюваний тероризував її та погрожував розправою.

Чоловіку оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення);
    • п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство).

      Санкція передбачає тривалий термін позбавлення волі, аж до довічного.

      Євген Устименко

