Заказал убийство девушки за $10 тысяч: на Сумщине предотвратили тяжкое преступление, детали
Киев • УНН
На Сумщине правоохранители предотвратили заказное убийство девушки, которое спланировал ее бывший сожитель из-за ревности. Злоумышленник предложил киллеру 10 тысяч долларов, передал аванс и был задержан после передачи остальной суммы.
Правоохранители предотвратили заказное убийство девушки ее бывшим сожителем в Сумской области: мотивом для совершения данного преступления была ревность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
26-летний уроженец Конотопского района начал подыскивать киллера, который должен был за 10 тысяч долларов США убить его бывшую девушку. Эту информацию получили правоохранительные органы.
Подозреваемый предоставил "исполнителю" фотографию "жертвы", а для облегчения выполнения задания он предоставил подробную информацию о ее образе жизни. Кроме того, он передал аванс в размере 15 тысяч гривен - остальное от оговоренной суммы пообещал отдать после ее убийства.
Через несколько дней, получив фотографии ее тела, заказчик передал исполнителю 10 тысяч долларов США. Именно тогда его задержали правоохранители.
По данным следствия, девушка проживала с сожителем вместе около 5 лет. После начала российского полномасштабного вторжения, она отказалась переезжать с ним в другую страну.
Кроме того, она не хотела продолжать с ним отношения, о чем сообщила ему более года назад. В то же время подозреваемый терроризировал ее и угрожал расправой.
Мужчине объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному правонарушению);
- п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство).
Санкция предусматривает длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного.
