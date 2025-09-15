Заказал убийство девушки за $10 тысяч: на Сумщине предотвратили тяжкое преступление, детали

$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 2890 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 21404 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 20019 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 21575 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 29042 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52528 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70754 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104677 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86715 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84942 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 21400 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борща
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Заказал убийство девушки за $10 тысяч: на Сумщине предотвратили тяжкое преступление, детали

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На Сумщине правоохранители предотвратили заказное убийство девушки, которое спланировал ее бывший сожитель из-за ревности. Злоумышленник предложил киллеру 10 тысяч долларов, передал аванс и был задержан после передачи остальной суммы.

Заказал убийство девушки за $10 тысяч: на Сумщине предотвратили тяжкое преступление, детали

Правоохранители предотвратили заказное убийство девушки ее бывшим сожителем в Сумской области: мотивом для совершения данного преступления была ревность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

26-летний уроженец Конотопского района начал подыскивать киллера, который должен был за 10 тысяч долларов США убить его бывшую девушку. Эту информацию получили правоохранительные органы.

Подозреваемый предоставил "исполнителю" фотографию "жертвы", а для облегчения выполнения задания он предоставил подробную информацию о ее образе жизни. Кроме того, он передал аванс в размере 15 тысяч гривен - остальное от оговоренной суммы пообещал отдать после ее убийства.

Через несколько дней, получив фотографии ее тела, заказчик передал исполнителю 10 тысяч долларов США. Именно тогда его задержали правоохранители.

По данным следствия, девушка проживала с сожителем вместе около 5 лет. После начала российского полномасштабного вторжения, она отказалась переезжать с ним в другую страну.

Кроме того, она не хотела продолжать с ним отношения, о чем сообщила ему более года назад. В то же время подозреваемый терроризировал ее и угрожал расправой.

Мужчине объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовному правонарушению);
    • п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство).

      Санкция предусматривает длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного.

      Напомним

      В городе Белая Церковь, что на Киевщине, парень нанес телесные повреждения ногами и палкой двум мужчинам.

      Евгений Устименко

      Сумская область
      Киевская область
      Украина
      Белая Церковь