Залишити безкарними дії РФ означає відкрити скриньку Пандори: Блінкен пояснив допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Якщо спустити з рук Росії дії щодо України, це відкриє шлях для інших автократій у всьому світі, вважає Держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це він сказав у подкасті Save The World перед відльотом до Києва, пише УНН.
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“Багато американців ставлять запитання, чому ми так зосереджені на Україні, яке це має значення? Вона за пів світу звідси. Що в цьому такого важливого? Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність — формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна”, — сказав Держсекретар США.
Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись — вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду. За його словами, є країна, яка каже, що це нормально - мати сферу впливу, у якій вона підпорядковуватиме сусідів у своєму районі власній волі.
Цитата:
“Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії. Ось чому це важливо, і це йде від окремих осіб, від конкретної людини, від Майдану до чогось, що насправді торкається американців та людей у всьому світі”, — вважає дипломат.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен уранці 19 січня прибув до Києва з робочим візитом. В Україні у нього заплановано низку зустрічей, у тому числі з головою МЗС Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.
Візит відбувається після двосторонніх переговорів США та Росії в Женеві, а також зустрічами в НАТО та ОБСЄ для обговорення так званих “гарантій безпеки”, яких для себе вимагає Кремль.