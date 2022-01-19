Залишити безкарними дії РФ означає відкрити скриньку Пандори: Блінкен пояснив допомогу Україні

Деталі

“Багато американців ставлять запитання, чому ми так зосереджені на Україні, яке це має значення? Вона за пів світу звідси. Що в цьому такого важливого? Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність — формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна”, — сказав Держсекретар США.

Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись — вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду. За його словами, є країна, яка каже, що це нормально - мати сферу впливу, у якій вона підпорядковуватиме сусідів у своєму районі власній волі.

Цитата:

“Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії. Ось чому це важливо, і це йде від окремих осіб, від конкретної людини, від Майдану до чогось, що насправді торкається американців та людей у ​​всьому світі”, — вважає дипломат.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен уранці 19 січня прибув до Києва з робочим візитом. В Україні у нього заплановано низку зустрічей, у тому числі з головою МЗС Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.

Візит відбувається після двосторонніх переговорів США та Росії в Женеві, а також зустрічами в НАТО та ОБСЄ для обговорення так званих “гарантій безпеки”, яких для себе вимагає Кремль.