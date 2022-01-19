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Залишити безкарними дії РФ означає відкрити скриньку Пандори: Блінкен пояснив допомогу Україні

Залишити безкарними дії РФ означає відкрити скриньку Пандори: Блінкен пояснив допомогу Україні

Київ • УНН

 • 29591 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Якщо спустити з рук Росії дії щодо України, це відкриє шлях для інших автократій у всьому світі, вважає Держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це він сказав у подкасті Save The World перед відльотом до Києва, пише УНН.

Деталі

“Багато американців ставлять запитання, чому ми так зосереджені на Україні, яке це має значення? Вона за пів світу звідси. Що в цьому такого важливого? Відповідь така: звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років твердо обстоюємо її суверенітет, територіальну цілісність, незалежність — формулу, яку ви чуєте безкінечно. Але це також більше, ніж Україна”, — сказав Держсекретар США.

Як зазначив Блінкен, є одна країна, у цьому випадку Росія, яка своїми діями каже, що може силою змінити межі сусідніх держав, може вирішувати за своїх сусідів, яким будуть їхні рішення, з ким їм об’єднуватись — вона, а не народ відповідної країни за допомогою обраного ним уряду. За його словами, є країна, яка каже, що це нормально - мати сферу впливу, у якій вона підпорядковуватиме сусідів у своєму районі власній волі.

Цитата:

“Якщо ми залишимо це безкарним, то, я думаю, ми відкриємо величезну скриньку Пандори, де не лише Україна. Інші автократичні країни по всьому світу, такі як Росія, скажуть: ми також це зробимо. І це рецепт конфлікту. Це рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії. Ось чому це важливо, і це йде від окремих осіб, від конкретної людини, від Майдану до чогось, що насправді торкається американців та людей у ​​всьому світі”, — вважає дипломат.

Доповнення

Державний секретар США Ентоні Блінкен уранці 19 січня прибув до Києва з робочим візитом. В Україні у нього заплановано низку зустрічей, у тому числі з головою МЗС Дмитром Кулебою та Президентом Володимиром Зеленським.

Візит відбувається після двосторонніх переговорів США та Росії в Женеві, а також зустрічами в НАТО та ОБСЄ для обговорення так званих “гарантій безпеки”, яких для себе вимагає Кремль.

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