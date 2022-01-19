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Оставить безнаказанными действия РФ означает открыть ящик Пандоры: Блинкен объяснил помощь Украине

Киев • УНН

 • 29587 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Если спустить с рук России действия в отношении Украины, это откроет путь для других автократий во всем мире, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сказал в подкасте Save The World перед отлетом в Киев, пишет УНН.

Детали

“Многим американцам задают вопрос, почему мы так сосредоточены на Украине, какое это имеет значение? Она за полмира отсюда. Что в этом такого важного? Ответ таков: конечно, Украина важна сама по себе. И мы на протяжении многих лет твердо отстаиваем ее суверенитет, территориальную целостность, независимость - формулу, которую вы слышите бесконечно. Но это также больше, чем Украина”, — сказал Госсекретарь США.

Как отметил Блинкен, есть одна страна, в этом случае Россия, которая своими действиями говорит, что может силой изменить границы соседних государств, может решать за своих соседей, каким будут их решения, с кем им объединяться — она, а не народ соответствующей страны с помощью избранного им правительства. По его словам, есть страна, которая говорит, что это нормально - иметь сферу влияния, в которой она будет подчинять соседей в своем районе собственной воле.

Цитата:

“Если мы оставим это безнаказанно, то, я думаю, мы откроем огромный ящик Пандоры, где не только Украина. Другие автократические страны по всему миру, такие как Россия, скажут: мы также это сделаем. И это рецепт конфликта. Это рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии. Вот почему это важно, и это идет от отдельных лиц, от конкретного человека, от Майдана к чему-то, что на самом деле затрагивает американцев и людей во всем мире”, - считает дипломат.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утром 19 января прибыл в Киев с рабочим визитом. В Украине у него запланирован ряд встреч, в том числе с главой МИД Дмитрием Кулебой и Президентом Владимиром Зеленским.

Визит происходит после двусторонних переговоров США и России в Женеве, а также встречами в НАТО и ОБСЕ для обсуждения так называемых “гарантий безопасности”, которых для себя требует Кремль.

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