Закриття шкіл та скасування операцій: Львів з 14 жовтня може посилити карантин

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“Міський штаб оперативно реагування рекомендує нам починаючи з 14 жовтня посилити карантинні заходи”, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що планується обмежити масові заходи, перевести навчальні заклади на дистанційний режим та припинити планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

Остаточна інформація буде в п’ятницю після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

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Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у найближчі дні декілька областей в Україні можуть перейти до “червоної” зони.

Тим часом, в Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

У країні зафіксовано вже 2,48 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 жовтня, - понад 12,6 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з кінця квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,7 тисячі осіб, що удвічі більше, ніж напередодні.