В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 6 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Вінницька область — 50,8%;



Рівненська область — 64,9%;



Херсонська область — 52,8%;



Хмельницька область — 51,0%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:



Дніпропетровській області — 61,2;



Харківській області — 76,6;



Чернівецькій області — 69,2.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:



Донецька область — 67,1%;



Запорізька область — 65,6%.



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 21,1%;



Сумська область — 21,8%.



Додамо

Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 12 662 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 745, летальних випадків — 320.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 117 234 особи. Із них першою дозою вакциновано — 58 659 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 58 575 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,1 млн щеплень.