В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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За даними МОЗ, станом на 6 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
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- Вінницька область — 50,8%;
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- Рівненська область — 64,9%;
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- Херсонська область — 52,8%;
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- Хмельницька область — 51,0%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:
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- Дніпропетровській області — 61,2;
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- Харківській області — 76,6;
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- Чернівецькій області — 69,2.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:
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- Донецька область — 67,1%;
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- Запорізька область — 65,6%.
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 21,1%;
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- Сумська область — 21,8%.
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Додамо
Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 12 662 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 745, летальних випадків — 320.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 117 234 особи. Із них першою дозою вакциновано — 58 659 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 58 575 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,1 млн щеплень.