В Україні 11 областей відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Деталі

За даними МОЗ, станом на 6 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:

  • Вінницька область — 50,8%;
  • Рівненська область — 64,9%;
  • Херсонська область — 52,8%;
  • Хмельницька область — 51,0%.

Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — ≤60 на 100 тисяч населення) фіксують у:

  • Дніпропетровській області — 61,2;
  • Харківській області — 76,6;
  • Чернівецькій області — 69,2.

Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідають:

  • Донецька область — 67,1%;
  • Запорізька область — 65,6%.

Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування (норма для регіону “зеленої” зони — ≤20%) “помаранчевій” зоні також відповідають:

  • Житомирська область — 21,1%;
  • Сумська область — 21,8%.

Додамо

Протягом 4 жовтня в Україні зареєстрували 12 662 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 745, летальних випадків — 320.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 117 234 особи. Із них першою дозою вакциновано — 58 659 людей, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 58 575 осіб. Загалом від початку кампанії зроблено 13,1 млн щеплень.

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