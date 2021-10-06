Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,3 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 5,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 13,1 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 117 тисяч, при чому майже порівну першою і другою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 180 072 щеплення", - повідомили у МОЗ.
Деталі
117 234 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 5 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані - 58 575 людей.
Протягом доби працювали: 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
За даними KSE на 28 вересня, найвищі показники за рівнем щеплень демонструє Київ, де вже 36% дорослих жителів вакциновані повністю. В цілому в Україні на 28 вересня були вакциновані принаймні однією дозою 22% дорослого населення.