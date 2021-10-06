Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,3 миллиона

КИЕВ. 6 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 5,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 117 тысяч, причем почти поровну первой и второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.