Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,3 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 5,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 13,1 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 117 тысяч, причем почти поровну первой и второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 7 300 774 человека, из них получили одну дозу - 7 300 772 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 879 300 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 180 072 прививки", - сообщили в Минздраве.
Детали
117 234 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 5 октября 2021 года. Одну дозу получили 58 659 человек, полностью иммунизированы - 58 575 человек.
В течение суток работали: 887 мобильных бригад, 2938 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
По данным KSE на 28 сентября, самые высокие показатели по уровню прививок демонстрирует Киев, где уже 36% взрослых жителей вакцинированы полностью. В целом в Украине на 28 сентября были вакцинированы по крайней мере одной дозой 22% взрослого населения.