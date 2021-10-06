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В Украине 11 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 6 октября “оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) соответствуют:

  • Винницкая область — 50,8%;
  • Ровенская область — 64,9%;
  • Херсонская область — 52,8%;
  • Хмельницкая область — 51,0%.

В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — ≤60 на 100 тысяч населения) фиксируют в:

  • Днепропетровской области — 61,2;
  • Харьковской области — 76,6;
  • Черновицкой области — 69,2.

Из-за загруженности коек с кислородом “оранжевой” зоне соответствуют:

  • Донецкая область — 67,1%;
  • Запорожская область — 65,6%.

Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования (норма для региона “зеленой” зоны — ≤20%) “оранжевой” зоне также соответствуют:

  • Житомирская область — 21,1%;
  • Сумская область — 21,8%.

Добавим

В течение 4 октября в Украине зарегистрировали 12 662 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 3745, летальных случаев — 320.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 117 234 человека. Из них первой дозой вакцинировано — 58 659 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 58 575 человек. Всего с начала кампании сделано 13,1 млн прививок.

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