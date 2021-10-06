Новий антирекорд осені: в Україні вже 2,48 млн випадків COVID-19, за добу - 12 662

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,48 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 5 жовтня, - понад 12,6 тисячі, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з кінця квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,7 тисячі осіб, що удвічі більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.