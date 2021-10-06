Новый антирекорд осени: в Украине уже 2,48 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 662

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,48 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 октября, - более 12,6 тысячи, новый антирекорд этой осени, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что вдвое больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.