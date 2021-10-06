Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У найближчі дні декілька областей в Україні можуть перейти до “червоної” зони. Про це під засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до „червоної зони“. Кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально”, — заявив Шмигаль.
Деталі
Зокрема, прем’єр-міністр заявив, що у поліцейських та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність COVID-сертифікатів.
Доповнення
В Україні 11 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.