В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В ближайшие дни несколько областей в Украине могут перейти к “красной” зоне. Об этом заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“В ближайшие дни несколько областей могут попасть в „красную зону“. Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно”, — заявил Шмыгаль.
Детали
В частности, премьер-министр заявил, что у полицейских и других полномочных органов является соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID сертификатов.
Дополнение
В Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают “оранжевой” зоне эпидемической опасности.