Закрытие школ и отмена операций: Львов с 14 октября может усилить карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, с 14 октября в городе планируют усилить карантинные мероприятия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что планируется ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.
Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшие дни несколько областей в Украине могут перейти в "красную" зону.
Между тем, в Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.
В стране зафиксировано уже 2480000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 октября, - более 12,6 тысячи, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что вдвое больше, чем накануне.