Закрытие школ и отмена операций: Львов с 14 октября может усилить карантин

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113369 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109038 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, с 14 октября в городе планируют усилить карантинные мероприятия. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Городской штаб оперативно реагирования рекомендует нам начиная с 14 октября усилить карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что планируется ограничить массовые мероприятия, перевести учебные заведения на дистанционный режим и прекратить плановые операции в больницах, которые принимают больных COVID-19.

Окончательная информация будет в пятницу после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Добавим

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшие дни несколько областей в Украине могут перейти в "красную" зону.

Между тем, в Украине 11 областей из-за повышенной динамики госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и высокий коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

В стране зафиксировано уже 2480000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 5 октября, - более 12,6 тысячи, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что вдвое больше, чем накануне.

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