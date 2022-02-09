Захворюваність на COVID-19 в Україні перевищено у 16 разів – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В Україні через підвищений рівень захворюванюваності на коронавірус лише три області входять до "жовтої" зони епідемічної небезпеки, інші — до "помаранчевої" та "червоної". Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 1224 на 100 тис. населення, тоді як норма для “зеленої” зони до 75 на 100 тис. населення. Усе, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 16,32 рази.
До "помаранчевої" зони входить 19 областей і Київ, до "червоної" — Івано-Франківська та Рівненська області.
Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області — у "жовтій" зоні карантину.
Додамо
11 лютого Закарпатська, Луганська та Хмельницька області увійдуть до "червоної" зони.
Нагадаємо
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
Протягом 8 лютого в Україні виявили 38 257 нових підтверджених випадків COVID-19.