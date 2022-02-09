Заболеваемость COVID-19 в Украине превышена в 16 раз – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Украине из-за повышенного уровня заболеваемости коронавирусом только три области входят в "желтую" зону эпидемической опасности, остальные — в "оранжевую" и "красную". Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
В целом по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1224 на 100 тыс. населения, тогда как норма для “зеленой” зоны до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 16,32 раза.
В "оранжевую" зону входит 19 областей и Киев, в "красную" — Ивано-Франковская и Ровенская области.
Запорожская, Кировоградская и Полтавская области — в "желтой" зоне карантина.
Добавим
11 февраля Закарпатская, Харьковская и Хмельницкая области войдут в "красную" зону.
Напомним
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
В течение 8 февраля в Украине обнаружили 38 257 новых подтвержденных случаев COVID-19.