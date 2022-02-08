Закарпатська, Луганська та Хмельницька області 11 лютого перейдуть у "червону" зону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від п’ятниці, 11 лютого, Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейдуть до «червоної» зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.
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“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей”, — написав Немчінов.
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Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,34 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 лютого, — понад 34 тисячі, майже на половину більше у порівнянні з попереднім днем.
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