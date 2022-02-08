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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 66573 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Закарпатська, Луганська та Хмельницька області 11 лютого перейдуть у "червону" зону

Закарпатська, Луганська та Хмельницька області 11 лютого перейдуть у "червону" зону

Київ • УНН

 • 29402 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Від п’ятниці, 11 лютого, Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейдуть до «червоної» зони карантину. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей”, — написав Немчінов.

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Доповнення

В Україні зафіксовано вже 4,34 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 7 лютого, — понад 34 тисячі, майже на половину більше у порівнянні з попереднім днем.

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