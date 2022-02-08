Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области 11 февраля перейдут в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С пятницы, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.
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“Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей”, — написал Немчинов.
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Дополнение
В Украине зафиксировано уже 4,34 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 февраля, — более 34 тысяч, почти на половину больше по сравнению с предыдущим днем.
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