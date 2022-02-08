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15 марта, 19:03 • 106224 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142173 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122797 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116373 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104477 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92231 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123612 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127134 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области 11 февраля перейдут в "красную" зону

Киев • УНН

 • 29392 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. С пятницы, 11 февраля, Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону карантина. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов по итогам заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 11 февраля 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей”, — написал Немчинов.

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Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,34 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 7 февраля, — более 34 тысяч, почти на половину больше по сравнению с предыдущим днем.

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