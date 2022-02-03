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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 40579 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голубовська: 100-150 тисяч хворих коронавірусом на добу – це вже факт

Голубовська: 100-150 тисяч хворих коронавірусом на добу – це вже факт

Київ • УНН

 • 26311 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні, яка є на сьогоднішній день, — це крапля в морі та хворих на день може бути і 150 тисяч на день. Про це в ефірі ток-шоу "Гордон" заявила заслужена лікарка Ольга Голубовська, передає УНН.

Цитата

“Наша статистика – це крапля у морі. Те, що більше 100 тисяч, якщо не 150 на день (захворіли. ред), це абсолютно однозначно”, — заявила Голубовська.

Деталі

Також вона зазначила, що люди завжди хворіли на інфекційні хвороби і головне завдання — виживати.

“Ми завжди хворіли і хворітимемо на інфекційні хвороби. Наше головне завдання – жити від інфекційних хвороб”, – зазначила вона.

Нагадаємо

В Україні вже 4,16 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд – 39 620 захворювань.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: Голубовська проти введення локдауну в Україні.

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