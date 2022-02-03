Голубовська: 100-150 тисяч хворих коронавірусом на добу – це вже факт

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні, яка є на сьогоднішній день, — це крапля в морі та хворих на день може бути і 150 тисяч на день. Про це в ефірі ток-шоу "Гордон" заявила заслужена лікарка Ольга Голубовська, передає УНН.