Голубовська: 100-150 тисяч хворих коронавірусом на добу – це вже факт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Статистика щодо захворюваності на коронавірус в Україні, яка є на сьогоднішній день, — це крапля в морі та хворих на день може бути і 150 тисяч на день. Про це в ефірі ток-шоу "Гордон" заявила заслужена лікарка Ольга Голубовська, передає УНН.
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“Наша статистика – це крапля у морі. Те, що більше 100 тисяч, якщо не 150 на день (захворіли. ред), це абсолютно однозначно”, — заявила Голубовська.
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Також вона зазначила, що люди завжди хворіли на інфекційні хвороби і головне завдання — виживати.
“Ми завжди хворіли і хворітимемо на інфекційні хвороби. Наше головне завдання – жити від інфекційних хвороб”, – зазначила вона.
Нагадаємо
В Україні вже 4,16 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд – 39 620 захворювань.
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