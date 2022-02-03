Голубовская: 100-150 тысяч заболевших коронавирусом в сутки – это уже факт

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15 марта, 19:03 • 102973 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134793 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118753 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112620 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102259 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100192 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87687 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120509 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Статистика по заболеваемости на коронавирус в Украине, которая есть на сегодняшний день — это капля в море и больных в день может быть и 150 тысяч в день. Об этом в ефире ток-шоу “Гордон” заявила заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.

Цитата

“Наша статистика — это капля в море. То, что больше 100 тисяч если не 150 в день (заболевших. ред), это абсолютно однозначно”, — заявила Голубовская.

Детали

Также, она отметила, что люди всегда болели инфекционнными болезнями и главная задача — виживать.

“Мы всегда болели и будем болеть инфекционными болезнями. Наша главная задача — виживать от инфекционных болезней”, — отметила она.

Напомним

В Украине уже 4,16 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 39 620 заболеваний.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Ольга Голубовская заявила, что против введения локдауна в Украине.

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