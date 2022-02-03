Голубовская: 100-150 тысяч заболевших коронавирусом в сутки – это уже факт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Статистика по заболеваемости на коронавирус в Украине, которая есть на сегодняшний день — это капля в море и больных в день может быть и 150 тысяч в день. Об этом в ефире ток-шоу “Гордон” заявила заслуженный врач Ольга Голубовская, передает УНН.
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“Наша статистика — это капля в море. То, что больше 100 тисяч если не 150 в день (заболевших. ред), это абсолютно однозначно”, — заявила Голубовская.
Детали
Также, она отметила, что люди всегда болели инфекционнными болезнями и главная задача — виживать.
“Мы всегда болели и будем болеть инфекционными болезнями. Наша главная задача — виживать от инфекционных болезней”, — отметила она.
Напомним
В Украине уже 4,16 млн случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 39 620 заболеваний.
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