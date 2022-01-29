Голубовська проти введення локдауну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська вважає, що в Україні не потрібно запроваджувати “тотальні локдауни”. Таку думку вона озвучила в ефірі ток-шоу “Хард з Влащенко”, пише УНН.
Цитата:
“Особисто моя думка, я хочу сказати, я проти (введення локдауну — ред.). Я не бачу в цьому такого сенсу зараз. Воно ні до чого зараз не приведе”, — сказала Голубовська.
Деталі
За її словами, зараз важливий індивідуальний захист.
“Дуже від локдаунів страждає середній бізнес, а це є основою економіки...” — зазначила Голубовська.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд більше не планує запроваджувати “тотальні локдауни” в Україні.
20 січня МОЗ констатувало новий спалах із епіцентром на заході України.
У МОЗ повідомили, що найближчими тижнями Україна вийде на пікові значення захворюваності COVID-19 під час поточної хвилі. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу.
Загалом в Україні зафіксовано 4 млн хворих на коронавірус. Минулої доби, 28 січня, виявили 37 351 новий випадок зараження - новий антирекорд з початку пандемії.