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15 марта, 19:03 • 104091 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Новый антирекорд: в Украине уже 4 млн случаев COVID-19, за сутки – 37 351

Новый антирекорд: в Украине уже 4 млн случаев COVID-19, за сутки – 37 351

Киев • УНН

 • 29783 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Всего в Украине зафиксировано 4 017 961 млн больных коронавирусом. За прошедшие сутки, 28 января, обнаружили 37 351 новый случай заражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

"За сутки 28 января 2022 года в Украине зафиксировано 37 351 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 5 341, медработников - 806)", — говорится в сообщении.

Детали

Также в течение минувших суток:

  • госпитализировано - 3 340 человек;
  • летальных случаев - 149;
  • выздоровело - 7 163.

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагают не распространять определенные ограничения "красной" зоны.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 18 областей и Киев.

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, которые предусматривают ужесточение ограничений в “желтых” зонах: посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов возможны лишь при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

15 декабря карантин в Украине продлили до апреля.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 zнваря Министерство здравоохранения констатировало новую COVID-вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.

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