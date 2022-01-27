Сьогодні Рівненська область увійшла до "червоної" зони карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні Рівненська область увійшла до “червоної” зони карантину через зростання захворюваності на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова за підсумками засідання Держкомісії ТЕБ та НС.
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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області”, — зазначив Немчінов.
Нагадаємо
24 січня Івано-Франківська область увійшла до “червоної” зони карантину через погіршення епідситуації із коронавірусом.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах коронавірусу.