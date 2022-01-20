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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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МОЗ констатувало: в Україні розпочався новий спалах коронавірусу, епіцентр - на заході

МОЗ констатувало: в Україні розпочався новий спалах коронавірусу, епіцентр - на заході

Київ • УНН

 • 34387 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу. Як повідомив голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, найскладніша ситуація - у західній частині країни, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків COVID-19. Це свідчить про те, що в країні розпочався спалах. Епіцентр спалаху - західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області", - заявив Ляшко.

Деталі

За словами міністра, негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", - додав він.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 3,79 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 січня, - майже 18,5 тисячі, найбільший показник з початку січня.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2777), Львівській (1440) областях, місті Київ (1409), Тернопільській (1145) та Сумській (1137) областях.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.

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