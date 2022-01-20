В Україні вже 3,79 млн випадків COVID-19, за добу антирекорд січня - 18 479
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,79 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 січня, - майже 18,5 тисячі, найбільший показник з початку січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 19 січня в Україні зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 151 особа;
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- летальних випадків – 131;
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- одужало – 4 446 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 3 799 382 особи;
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- одужало – 3 571 782 особи;
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- летальних випадків – 98 843;
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- проведено ПЛР-тестувань – 17 332 435.
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Деталі
Із захворілих минулої доби: дітей – 2044, медпрацівників – 492.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (2777), Львівській (1440) областях, місті Київ (1409), Тернопільській (1145) та Сумській (1137) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 16-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 18 областей та Київ.
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах. Так, відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів буде дозволена лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
З 30 грудня всі області - у "жовтій" зоні.