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Минздрав констатировал: в Украине началась новая вспышка коронавируса, эпицентр - на западе

Киев • УНН

 • 34379 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине началась новая вспышка эпидемии коронавируса. Как сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, самая сложная ситуация - в западной части страны, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее осложнена эпидситуация в Ивано-Франковской области", - заявил Ляшко.

Детали

По словам министра, негативная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - добавил он.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,79 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 января, - почти 18,5 тысячи, самый большой показатель с начала января.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (2777), Львовской (1440) областях, городе Киев (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, который отслеживает ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 16-м - по числу смертей от COVID-19.

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