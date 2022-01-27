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15 марта, 19:03 • 107257 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144621 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124312 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117774 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105316 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101730 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124754 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127637 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Сегодня Ровенская область вошла в "красную" зону карантина

Сегодня Ровенская область вошла в "красную" зону карантина

Киев • УНН

 • 20309 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Сегодня Ровенская область вошла в “красную” зоны карантина из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова по итогам заседания Госкомиссии ТЭБ и ЧС.

Цитата

“По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области”, — отметил Немчинов.

Напомним

24 января Ивано-Франковская область вошла в “красную” зону карантина из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку коронавируса.

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