Від сьогодні Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Івано-Франківська область перейшла до “червоної” зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, пише УНН.
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Рішення ухвалено 21 січня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Цитата
“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 24 січня 2022 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області”, — написав міністр.