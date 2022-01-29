Новий антирекорд: в Україні вже 4 млн випадків COVID-19, за добу – 37 351
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Загалом в Україні зафіксовано 4 017 961 млн хворих на коронавірус. Протягом минулої доби, 28 січня, виявили 37 351 новий випадок зараження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"За добу 28 січня 2022 року в Україні зафіксовано 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5 341, медпрацівників – 806)", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Також протягом минулої доби:
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- госпіталізовано – 3 340 осіб;
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- летальних випадків – 149;
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- одужало – 7 163.
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Нагадаємо
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонують не поширювати певні обмеження "червоної" зони.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 18 областей та Київ.
З 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у “жовтих” зонах: відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів можливі лише за наявності в 100% колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифікату про одужання.
15 грудня карантин в Україні продовжили до квітня.
Із 30 грудня всі області були у "жовтій" зоні.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий COVID-спалах з епіцентром на заході України.
З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.