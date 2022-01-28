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Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели - Минздрав

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КИЕВ. 28 января. УНН. В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19 во время текущей волны. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“По оценкам Министерства здравоохранения, в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки. Эти цифры вдвое выше пиковых значений прошлой волны. При этом благодаря вакцинации мы ожидаем на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны”, — сказал министр.

Детали

Он сообщил, что очередная волна коронавируса, которая началась со второй половины декабря в мире, с 900 тыс. случаев в сутки, за месяц достигла непрогнозируемых до этого 4 млн случаев. А две недели назад эта волна, по словам министра, пришла и в Украину.

"Количество новых случаев в течение последних двух недель удваивается еженедельно. Также растет и доля положительных результатов лабораторных исследований среди всех протестированных”, — сообщил Ляшко.

При двукратном росте случаев инфицирования за последнюю неделю количество госпитализированных выросло только на треть, добавил он.

Министр также отметил, что на фоне быстрого распространения варианта “Омикрон” растет доля заболевших среди молодежи и детей.

“Доля детей до 18 лет в общей структуре заболеваемости в 2022 году растет. С начала года она увеличилась вдвое, так же как и доля детей, занимающих больничные койки. Детских коек занято сегодня около половины из более 3600, выделенных на госпитализацию больных ковидом. Однако продолжительность пребывания в больнице сократилась", - сообщил Ляшко.

Дополнение

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла к "красной" зоне. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область.

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