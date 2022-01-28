Украина выйдет на пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели - Минздрав

КИЕВ. 28 января. УНН. В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19 во время текущей волны. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тыс. человек в сутки. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.