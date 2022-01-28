Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19 у найближчі тижні - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19 під час поточної хвилі. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в п’ятницю під час години запитань до уряду у парламенті, передає кореспондент УНН.
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“За оцінками Міністерства охорони здоров’я, у найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу. Ці цифри вдвічі вищі за пікові значення минулої хвилі. При цьому завдяки вакцинації ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі”, — сказав міністр.
Деталі
Він повідомив, що чергова хвиля коронавірусу, яка розпочалася із другої половини грудня у світі, з 900 тис. випадків на добу, за місяць досягла непрогнозованих до цього 4 млн випадків. А два тижні тому ця хвиля, зі слів міністра, прийшла і в Україну.
“Кількість нових випадків протягом останніх двох тижнів подвоюється щотижня. Також зростає і частка позитивних результатів лабораторних досліджень серед усіх протестованих”, — повідомив Ляшко.
При двократному зростанні випадків інфікування за останній тиждень кількість госпіталізованих зросла тільки на третину, додав він.
Міністр також зазначив, що на тлі швидкого поширення варіанту “Омікрон” зростає частка захворлих серед молоді та дітей.
“Частка дітей до 18 років в загальній структурі захворюваності в 2022 році зростає. З початку року вона збільшилась вдвічі, так само як і частка дітей, що займають лікарняні ліжка. Дитячих ліжок зайнято сьогодні близько половини з понад 3600, виділених на госпіталізацію хворих на ковід. Проте тривалість перебування в лікарні скоротилась”, — повідомив Ляшко.
Доповнення
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З 24 січня Івано-Франківська область перейшла до "червоної" зони. Із 27 січня до неї приєдналася Рівненська область.