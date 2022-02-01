Експерти KSE: зростання захворюваності на ковід продовжиться, але меншими темпами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого УНН. Темпи захворюваності на коронавірус продовжать знижуватися, але загалом захворюваність не зупиниться. Про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, передає УНН.
Цитата
“В Україні захворюваність продовжує зростати, очікувано, і ще буде продовжувати зростати в найближчі тижні. Проте варто відзначити, що темпи зростання сповільнюються. Ми очікуємо подальше сповільнення темпів зростання”, — заявив Ганиченко.
Деталі
За його словами, якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності у 2 рази кожен тиждень, то зараз ми маємо зростання на 75%, і надалі ми очікується ще повільніше зростання.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 4,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 січня, — 30 тисяч, стрибок на майже 40% у порівнянні з попереднім днем.