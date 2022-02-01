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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74963 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Експерти KSE: зростання захворюваності на ковід продовжиться, але меншими темпами

Експерти KSE: зростання захворюваності на ковід продовжиться, але меншими темпами

Київ • УНН

 • 17683 перегляди

КИЇВ. 1 лютого УНН. Темпи захворюваності на коронавірус продовжать знижуватися, але загалом захворюваність не зупиниться. Про це під час онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко, передає УНН.

Цитата

“В Україні захворюваність продовжує зростати, очікувано, і ще буде продовжувати зростати в найближчі тижні. Проте варто відзначити, що темпи зростання сповільнюються. Ми очікуємо подальше сповільнення темпів зростання”, — заявив Ганиченко.

Деталі

За його словами, якщо останні два тижні ми бачили приріст захворюваності у 2 рази кожен тиждень, то зараз ми маємо зростання на 75%, і надалі ми очікується ще повільніше зростання.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 4,09 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 січня, — 30 тисяч, стрибок на майже 40% у порівнянні з попереднім днем.

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