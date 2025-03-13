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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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захарова: розміщення іноземних військ в Україні неприйнятне для москви

Київ • УНН

 • 14639 перегляди

Розміщення іноземних військових в Україні рф сприйматиме як втягнення у конфлікт. Захарова заявила, що росія реагуватиме всіма засобами на такі дії.

захарова: розміщення іноземних військ в Україні неприйнятне для москви

Розміщення в Україні іноземних військових, у рф сприйматимуть як "залучення до конфлікту".

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Для нас абсолютно неприйнятним є розміщення в Україні підрозділів збройних сил інших держав під будь-яким прапором, чи то іноземний континент, чи то військові бази, чи то якісь миротворчі операції, які пропонують ті, хто слово миротворчість і мир узагалі вилучили зі свого лексикону.

- заявила спікерка МЗС росії марія захарова. 

За словами захарової, розміщення в Україні збройних сил інших країн іноземних військових "означатиме втягнення цих країн у прямий корпулентний конфлікт" з росією. Речниця МЗС наголосила, що росія реагуватиме всіма засобами на розміщення іноземних військових в Україні. 

Раніше речник путіна дмитро пєсков заявляв, що москва вважає неприйнятним розміщення військових контингентів країн НАТО.

Нагадаємо

рф відмовляється від 30-денного перемир'я, намагаючись викривити реальність і виставити себе миротворцем, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко.

росія представила США список вимог для угоди про припинення війни проти України - Reuters13.03.25, 08:19 • 134718 переглядiв

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