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захарова: размещение иностранных войск в Украине неприемлемо для москвы

Киев • УНН

 • 14637 просмотра

Размещение иностранных военных в Украине рф будет воспринимать как вовлечение в конфликт. Захарова заявила, что россия будет реагировать всеми средствами на такие действия.

захарова: размещение иностранных войск в Украине неприемлемо для москвы

Размещение в Украине иностранных военных, в рф будут воспринимать как "вовлечение в конфликт".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Для нас абсолютно неприемлемо размещение в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранный континент, будь то военные базы, будь то какие-то миротворческие операции, которые предлагают те, кто слово миротворчество и мир вообще изъяли из своего лексикона

- заявила спикер МИД россии мария захарова. 

По словам захаровой, размещение в Украине вооруженных сил других стран иностранных военных "будет означать вовлечение этих стран в прямой корпулентный конфликт" с россией. Представитель МИД подчеркнула, что россия будет реагировать всеми средствами на размещение иностранных военных в Украине. 

Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что москва считает неприемлемым размещение военных контингентов стран НАТО.

Напомним

рф отказывается от 30-дневного перемирия, пытаясь исказить реальность и выставить себя миротворцем, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко.

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters13.03.25, 08:19 • 134706 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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