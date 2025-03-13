захарова: размещение иностранных войск в Украине неприемлемо для москвы
Киев • УНН
Размещение иностранных военных в Украине рф будет воспринимать как вовлечение в конфликт. Захарова заявила, что россия будет реагировать всеми средствами на такие действия.
Размещение в Украине иностранных военных, в рф будут воспринимать как "вовлечение в конфликт".
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Для нас абсолютно неприемлемо размещение в Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом, будь то иностранный континент, будь то военные базы, будь то какие-то миротворческие операции, которые предлагают те, кто слово миротворчество и мир вообще изъяли из своего лексикона
По словам захаровой, размещение в Украине вооруженных сил других стран иностранных военных "будет означать вовлечение этих стран в прямой корпулентный конфликт" с россией. Представитель МИД подчеркнула, что россия будет реагировать всеми средствами на размещение иностранных военных в Украине.
Ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков заявлял, что москва считает неприемлемым размещение военных контингентов стран НАТО.
Напомним
рф отказывается от 30-дневного перемирия, пытаясь исказить реальность и выставить себя миротворцем, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко.
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