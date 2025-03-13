У РНБО відреагували на заяву з кремля про припинення вогню: не є офіційною відмовою рф, рішення там ухвалює путін

У росії, висловлюючи "незацікавленість" у 30-денному припиненні вогню, намагаються викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем", але це не є офіційною відмовою рф, адже рішення там ухвалює російський диктатор володимир путін. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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"росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів. Важливо - слова ушакова не є офіційною відмовою росії станом на зараз. Рішення там ухвалює путін", - написав Коваленко.

Він зазначив, що ушаков маніпулює і демонструє, що саме росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру".

"Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - вказав Коваленко.

Нагадаємо

У кремлі виклали позицію росії щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання, а не до перемир'я.