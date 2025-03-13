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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У РНБО відреагували на заяву з кремля про припинення вогню: не є офіційною відмовою рф, рішення там ухвалює путін

Київ • УНН

 • 21268 перегляди

рф відмовляється від 30-денного перемир'я, намагаючись викривити реальність і виставити себе миротворцем. Ушаков маніпулює, демонструючи, що рф все ще хоче миру.

У РНБО відреагували на заяву з кремля про припинення вогню: не є офіційною відмовою рф, рішення там ухвалює путін

У росії, висловлюючи "незацікавленість" у 30-денному припиненні вогню, намагаються викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем", але це не є офіційною відмовою рф, адже рішення там ухвалює російський диктатор володимир путін. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

"росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем". Саме так можна тлумачити слова ушакова про незацікавленість в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів. Важливо - слова ушакова не є офіційною відмовою росії станом на зараз. Рішення там ухвалює путін", - написав Коваленко.

Він зазначив, що ушаков маніпулює і демонструє, що саме росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру".

"Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - вказав Коваленко.

Нагадаємо

У кремлі виклали позицію росії щодо врегулювання війни з Україною. Представник путіна з міжнародних справ юрій ушаков наголосив, що росія прагне до довгострокового врегулювання, а не до перемир'я.

Павло Башинський

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