В СНБО отреагировали на заявление из кремля о прекращении огня: не является официальным отказом рф, решение там принимает путин
Киев • УНН
рф отказывается от 30-дневного перемирия, пытаясь исказить реальность и выставить себя миротворцем. Ушаков манипулирует, демонстрируя, что рф все еще хочет мира.
В россии, выражая "незаинтересованность" в 30-дневном прекращении огня, пытаются исказить реальность и выставить себя "главным миротворцем", но это не является официальным отказом рф, ведь решение там принимает российский диктатор владимир путин. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
"россия традиционно пытается исказить реальность и выставить себя "главным миротворцем". Именно так можно толковать слова ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней. Важно - слова ушакова не являются официальным отказом россии по состоянию на сейчас. Решение там принимает путин", - написал Коваленко.
Он отметил, что ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно россия все еще хочет "мира", и прекращение огня - это "не путь к миру".
"Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", - указал Коваленко.
Напомним
В кремле изложили позицию россии по урегулированию войны с Украиной. Представитель путина по международным делам юрий ушаков подчеркнул, что россия стремится к долгосрочному урегулированию, а не к перемирию.