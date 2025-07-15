Закарпаття відкриває мисливський сезон для контролю хижаків

На Закарпатті відкрили мисливський сезон 2025-2026. Це необхідний крок, щоб запобігти зростанню кількості хижих тварин та поширенню інфекційних захворювань на території області, пише УНН з посиланням на Закарпатську ОВА.

Для того, щоб вільно полювати, необхідно отримати відповідний дозвіл. Користувачі мисливських угідь повідомлятимуть точні дані, кількість осіб не пізніше як за добу фахівцям ГУНП у Закарпатській області, а також Чопському та Мукачівському прикордонним загонам, якщо йтиметься про перебування у прикордонній смузі - говориться в повідомленні ОВА.

Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання Ради оборони. Відповідно до цього рішення, кожен мисливець отримуватиме відстрільні картки, де будуть вказані прізвище, ім’я та по батькові, термін і місце полювання.

Зазначу, що полювати дозволено виключно у межах лімітів використання мисливських тварин. Рішення набуває чинності з дня прийняття, тобто із 15 липня - повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Доповнення

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