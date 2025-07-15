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Закарпаття відкриває мисливський сезон для контролю хижаків

Київ • УНН

 • 4092 перегляди

На Закарпатті розпочато мисливський сезон 2025-2026 років з метою запобігання зростанню кількості хижих тварин та поширенню інфекційних захворювань. Мисливці повинні отримати дозвіл та відстрільні картки, а полювання дозволено лише в межах лімітів.

Закарпаття відкриває мисливський сезон для контролю хижаків

На Закарпатті відкрили мисливський сезон 2025-2026. Це необхідний крок, щоб запобігти зростанню кількості хижих тварин та поширенню інфекційних захворювань на території області, пише УНН з посиланням на Закарпатську ОВА.

Для того, щоб вільно полювати, необхідно отримати відповідний дозвіл. Користувачі мисливських угідь повідомлятимуть точні дані, кількість осіб не пізніше як за добу фахівцям ГУНП у Закарпатській області, а також Чопському та Мукачівському прикордонним загонам, якщо йтиметься про перебування у прикордонній смузі 

- говориться в повідомленні ОВА.

Відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання Ради оборони. Відповідно до цього рішення, кожен мисливець отримуватиме відстрільні картки, де будуть вказані прізвище, ім’я та по батькові, термін і місце полювання.

Зазначу, що полювати дозволено виключно у межах лімітів використання мисливських тварин. Рішення набуває чинності з дня прийняття, тобто із 15 липня 

- повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Доповнення

Уряд Словаччини дозволив продаж м'яса бурого ведмедя населенню, щоб запобігти відходам. Раніше було схвалено план відстрілу чверті популяції через збільшення випадків нападів.

Європейський Союз знижує охоронний статус вовків від "строго захищеного" до "захищеного". Зміни набудуть чинності в березні 2025 року, якщо не буде значних заперечень від країн-членів Ради Європи.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Суспільство
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