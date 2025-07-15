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Закарпатье открывает охотничий сезон для контроля хищников

Киев • УНН

 • 2860 просмотра

В Закарпатье начат охотничий сезон 2025-2026 годов с целью предотвращения роста численности хищных животных и распространения инфекционных заболеваний. Охотники должны получить разрешение и отстрелочные карточки, а охота разрешена только в пределах лимитов.

Закарпатье открывает охотничий сезон для контроля хищников

На Закарпатье открыли охотничий сезон 2025-2026. Это необходимый шаг, чтобы предотвратить рост количества хищных животных и распространение инфекционных заболеваний на территории области, пишет УНН со ссылкой на Закарпатскую ОВА.

Для того чтобы свободно охотиться, необходимо получить соответствующее разрешение. Пользователи охотничьих угодий будут сообщать точные данные, количество лиц не позднее чем за сутки специалистам ГУНП в Закарпатской области, а также Чопскому и Мукачевскому пограничным отрядам, если речь пойдет о пребывании в пограничной полосе 

- говорится в сообщении ОВА.

Соответствующее решение приняли сегодня во время заседания Совета обороны. В соответствии с этим решением, каждый охотник будет получать отстрельные карточки, где будут указаны фамилия, имя и отчество, срок и место охоты.

Отмечу, что охотиться разрешено исключительно в пределах лимитов использования охотничьих животных. Решение вступает в силу со дня принятия, то есть с 15 июля 

- сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Дополнение

Правительство Словакии разрешило продажу мяса бурого медведя населению, чтобы предотвратить отходы. Ранее был одобрен план отстрела четверти популяции из-за увеличения случаев нападений.

Европейский Союз снижает охранный статус волков от "строго защищенного" до "защищенного". Изменения вступят в силу в марте 2025 года, если не будет значительных возражений от стран-членов Совета Европы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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