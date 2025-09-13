Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 11876 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 23435 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 18649 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 30203 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 38953 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 32622 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 31423 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23587 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32702 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20648 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep StateVideo12 вересня, 20:10 • 5720 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування12 вересня, 20:24 • 6812 перегляди
Польща ухвалила закон про статус українських біженців: виплати прив'язані до роботи12 вересня, 20:40 • 3702 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto12 вересня, 20:45 • 9270 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto01:55 • 7006 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 14801 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 18251 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 30205 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 17812 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 38953 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Марк Рютте
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 38953 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 38248 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 85768 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 47139 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 52642 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Біля узбережжя камчатки зафіксовано землетрус магнітудою 7,7 бала, з осередком на глибині близько 10 км. Оголошено загрозу цунамі, водночас у сусідній Японії попередження не надходило.

Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки

У росії біля узбережжя камчатки стався землетрус магнітудою 7,7 бала. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що мешканців попередили про загрозу цунамі. За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук (GFZ), осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км. Водночас Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду у 7,4 бала з глибиною 39,5 км.

Тихоокеанська система попередження про цунамі повідомила про загрозу цунамі внаслідок землетрусу.

- йдеться у повідомленні.

Водночас у Японії, розташованій на південний захід від камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошувалося.

Нагадаємо

Наприкінці липня на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів, що спричинив загрозу цунамі. Місцеві пабліки повідомляли, що в регіоні зафіксували чотириметрову хвилю.

На камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів рф - The Telegraph 01.08.25, 14:22 • 3993 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Японія