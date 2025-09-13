Загроза цунамі: землетрус магнітудою 7,7 бала стався біля узбережжя російської камчатки
Київ • УНН
Біля узбережжя камчатки зафіксовано землетрус магнітудою 7,7 бала, з осередком на глибині близько 10 км. Оголошено загрозу цунамі, водночас у сусідній Японії попередження не надходило.
У росії біля узбережжя камчатки стався землетрус магнітудою 7,7 бала. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Зазначається, що мешканців попередили про загрозу цунамі. За даними Німецького дослідницького центру геологічних наук (GFZ), осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км. Водночас Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду у 7,4 бала з глибиною 39,5 км.
Тихоокеанська система попередження про цунамі повідомила про загрозу цунамі внаслідок землетрусу.
Водночас у Японії, розташованій на південний захід від камчатського півострова, попередження про цунамі не оголошувалося.
Нагадаємо
Наприкінці липня на камчатці стався землетрус магнітудою 7,5 балів, що спричинив загрозу цунамі. Місцеві пабліки повідомляли, що в регіоні зафіксували чотириметрову хвилю.
На камчатці землетрус пошкодив базу підводних човнів рф - The Telegraph 01.08.25, 14:22 • 3993 перегляди