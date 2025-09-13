Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки
Киев • УНН
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, с очагом на глубине около 10 км. Объявлена угроза цунами, в то же время в соседней Японии предупреждения не поступало.
В России у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отмечается, что жителей предупредили об угрозе цунами. По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ), очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 7,4 балла с глубиной 39,5 км.
Тихоокеанская система предупреждения о цунами сообщила об угрозе цунами в результате землетрясения.
В то же время в Японии, расположенной к юго-западу от камчатского полуострова, предупреждение о цунами не объявлялось.
Напомним
В конце июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, что вызвало угрозу цунами. Местные паблики сообщали, что в регионе зафиксировали четырехметровую волну.
