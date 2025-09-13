Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 сентября, 19:25 • 11957 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 23594 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 18733 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 30320 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 39080 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 32668 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 31486 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23594 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32705 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20651 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep StateVideo12 сентября, 20:10 • 5854 просмотра
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование12 сентября, 20:24 • 6918 просмотра
Польша приняла закон о статусе украинских беженцев: выплаты привязаны к работе12 сентября, 20:40 • 3794 просмотра
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПДPhoto12 сентября, 20:45 • 9412 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto01:55 • 7278 просмотра
публикации
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 14868 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 18302 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 30324 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 17857 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 39084 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Марк Рютте
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 39078 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 38270 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 85795 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 47162 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 52662 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки

Киев • УНН

 • 90 просмотра

У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла, с очагом на глубине около 10 км. Объявлена угроза цунами, в то же время в соседней Японии предупреждения не поступало.

Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки

В России у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что жителей предупредили об угрозе цунами. По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ), очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 7,4 балла с глубиной 39,5 км.

Тихоокеанская система предупреждения о цунами сообщила об угрозе цунами в результате землетрясения.

- говорится в сообщении.

В то же время в Японии, расположенной к юго-западу от камчатского полуострова, предупреждение о цунами не объявлялось.

Напомним

В конце июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, что вызвало угрозу цунами. Местные паблики сообщали, что в регионе зафиксировали четырехметровую волну.

На Камчатке землетрясение повредило базу подводных лодок рф - The Telegraph01.08.25, 14:22 • 3993 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Япония