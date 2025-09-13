Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки

В России у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что жителей предупредили об угрозе цунами. По данным Немецкого исследовательского центра геологических наук (GFZ), очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 км. В то же время Геологическая служба США (USGS) оценила магнитуду в 7,4 балла с глубиной 39,5 км.

Тихоокеанская система предупреждения о цунами сообщила об угрозе цунами в результате землетрясения.